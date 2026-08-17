تعاون سوري أوروبي لتطوير إنتاج البذار المحسن‏

‏حلب-سانا‏

بحث مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار عمار المحمد، مع مدير برامج الزراعة والتنمية الريفية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ‏سوريا كيران لون والوفد المرافق له، سبل تطوير إنتاج البذار المحسن، وتعزيز الدعم الفني والتقني للمؤسسة.

وذكرت وزارة الزراعة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن المحمد استعرض جهود المؤسسة خلال العامين الماضيين في ‏تأمين وتطوير البذار المحسن للمحاصيل النجيلية والبقوليات والدرنيات، مؤكداً أهمية تعزيز قدراتها لتلبية احتياجات المزارعين ‏في مختلف المناطق.‏

وتناول اللقاء سبل إدخال أحدث التجهيزات والتقنيات والأساليب العلمية في مجال فحص البذار والعينات، بما يسهم في رفع ‏جودة الإنتاج وتحسين كفاءة عمليات الفحص والاختبار.‏

كما بحث الجانبان أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع إكثار البذار، وآليات ضمان استمرارية توفير البذار المحسن ‏وتلبية احتياجات المزارعين، بما يدعم الإنتاج الزراعي.‏

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من جانبه، أكد لون حرص بعثة الاتحاد الأوروبي على بحث الآليات الممكنة لدعم القطاع الزراعي في سوريا، ولا سيما ‏المؤسسة العامة لإكثار البذار.‏

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واتفق الجانبان على عقد اجتماعات لاحقة لوضع خطة عمل مشتركة ونقاط تنفيذية تتضمن تقديم الدعم الفني والتقني للمؤسسة ‏خلال المرحلة المقبلة.‏

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وكان رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها بحث مع مدير برامج الزراعة والتنمية الريفية في بعثة الاتحاد الأوروبي، في الـ25 من ‏الشهر الماضي، سبل تعزيز التعاون لدعم القطاع الزراعي وتمكين المرأة الريفية وتوسيع المبادرات التنموية الهادفة إلى تنشيط ‏الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.‏