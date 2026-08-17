تعاون سوري أوروبي لتطوير إنتاج البذار المحسن‏

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‏حلب-سانا‏

بحث مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار عمار المحمد، مع مدير برامج الزراعة والتنمية الريفية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ‏سوريا كيران لون والوفد المرافق له، سبل تطوير إنتاج البذار المحسن، وتعزيز الدعم الفني والتقني للمؤسسة.

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وذكرت وزارة الزراعة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن المحمد استعرض جهود المؤسسة خلال العامين الماضيين في ‏تأمين وتطوير البذار المحسن للمحاصيل النجيلية والبقوليات والدرنيات، مؤكداً أهمية تعزيز قدراتها لتلبية احتياجات المزارعين ‏في مختلف المناطق.‏

وتناول اللقاء سبل إدخال أحدث التجهيزات والتقنيات والأساليب العلمية في مجال فحص البذار والعينات، بما يسهم في رفع ‏جودة الإنتاج وتحسين كفاءة عمليات الفحص والاختبار.‏

كما بحث الجانبان أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع إكثار البذار، وآليات ضمان استمرارية توفير البذار المحسن ‏وتلبية احتياجات المزارعين، بما يدعم الإنتاج الزراعي.‏
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من جانبه، أكد لون حرص بعثة الاتحاد الأوروبي على بحث الآليات الممكنة لدعم القطاع الزراعي في سوريا، ولا سيما ‏المؤسسة العامة لإكثار البذار.‏
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واتفق الجانبان على عقد اجتماعات لاحقة لوضع خطة عمل مشتركة ونقاط تنفيذية تتضمن تقديم الدعم الفني والتقني للمؤسسة ‏خلال المرحلة المقبلة.‏
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وكان رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها بحث مع مدير برامج الزراعة والتنمية الريفية في بعثة الاتحاد الأوروبي، في الـ25 من ‏الشهر الماضي، سبل تعزيز التعاون لدعم القطاع الزراعي وتمكين المرأة الريفية وتوسيع المبادرات التنموية الهادفة إلى تنشيط ‏الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.‏

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