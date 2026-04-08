السعودية والإمارات تدينان استهداف القنصلية الكويتية بالبصرة.. والعراق يبدأ تحقيقاً في الحادثة

أدانت كل من السعودية والإمارات، اليوم الأربعاء، اقتحام وتخريب مقر القنصلية العامة لدولة الكويت في محافظة البصرة العراقية، مشددتين على ضرورة حماية المقار الدبلوماسية، في حين أكد العراق فتح تحقيق في الحادثة.

ونقلت وكالة “واس” للأنباء عن وزارة الخارجية السعودية قولها: إن المملكة تدين وتستنكر بشدّة أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية الكويتية في مدينة البصرة، وما صاحبها من اعتداءات سافرة على حرمة البعثة القنصلية.

بدورها أكدت الإمارات رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، ودعت حكومة جمهورية العراق الشقيقة إلى التحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين.

وشدد الجانبان على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام (1963)، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.

من جانبها أعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها عن رفض الحكومة العراقية القاطع لأي تجاوز أو مساس بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وأكدت أن “الحكومة العراقية، ممثلةً بوزارة الداخلية، قد شكلت لجنةً تحقيقيةً مختصة للوقوف على ملابسات الحادث، والتحقيق في الأحداث التي رافقت الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلاً”.

وكانت مصادر بالشرطة العراقية ذكرت، أمس الثلاثاء، أن عدداً من العراقيين اقتحموا مبنى القنصلية الكويتية في مدينة البصرة.