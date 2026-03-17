الخطوط الجوية البريطانية تعلق بعض رحلات الشرق الأوسط حتى حزيران

لندن-سانا

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلغاء بعض رحلاتها إلى الشرق الأوسط حتى شهر حزيران المقبل، في ظل استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية “بي بي سي” عن الخطوط الجوية قولها: “أُلغيت الرحلات إلى عمّان والبحرين ودبي مؤقتاً حتى الـ 31 من أيار المقبل، بينما تبقى الرحلات إلى الدوحة معلقة حتى الـ 30 من نيسان المقبل”.

وفي المقابل تستمر رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية دون تغيير.

وأوضح متحدث باسم الشركة أنه “نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط وعدم استقرار المجال الجوي، ولتوفير مزيد من الوضوح لعملائنا، قمنا بتمديد التخفيض المؤقت في جدول رحلاتنا في المنطقة”.

وأضاف: “نتابع الوضع بشكل مستمر ونتواصل مباشرة مع العملاء المتأثرين لتقديم مجموعة من الخيارات”.

وأدت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى إلى اضطراب واسع في حركة الطيران، حيث تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي في بعض المناطق، وتغيير مسارات شركات طيران كبرى لتفادي مناطق النزاع.