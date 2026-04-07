إسبانيا: تصريحات ترامب حول حلف الناتو تدعونا للبحث عن ترتيبات أمنية بديلة

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إسبانيا: تصريحات ترامب حول حلف الناتو تدعونا للبحث عن ترتيبات أمنية بديلة

مدريد-سانا

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة حول أعضاء أوروبيين في حلف شمال الأطلسي” الناتو”، ‌وتهديداته بالانسحاب من الحلف تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أمنية بديلة.

وقال ألباريس في تصريح نقلته وكالة رويترز: “إن حلف شمال الأطلسي هو تحالف يعود بالنفع على الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء، لكن ‌تصريحات ⁠الإدارة الأمريكية ومواقفها الجديدة بشأن الأمن الأوروبي – الأطلسي تدعونا، نحن الأوروبيين، إلى اتخاذ خطوة جريئة فيما يتعلق بسيادتنا وشؤوننا الدفاعية”.

وأضاف ألباريس: “على الاتحاد الأوروبي ⁠التحرك لإنشاء جيش أوروبي موحد، ودمج صناعاته الدفاعية، وإنشاء سوق رقمية موحدة، واتحاد لأسواق رأس المال من أجل تحقيق ذلك، لا بد أن نتولى بأيدينا زمام الأمن والردع لمصلحة مواطنينا”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق أنه يفكر في الانسحاب من حلف شمال الأطلسي، بعدما رفضت دول أوروبية أعضاء في الحلف مشاركة بحريتها في فتح مضيق هرمز، الذي أغلق أمام حركة الملاحة العالمية بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.

