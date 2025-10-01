روسيا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي

موسكو-سانا

تولت روسيا اعتباراً من اليوم الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر.

وستتسلم روسيا رئاسة المجلس من جمهورية كوريا الجنوبية العضو غير الدائم.

وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في تموز من العام الماضي، حيث يتم التناوب على رئاسة مجلس الأمن بين أعضائه الـ 15 و هم (5 أعضاء دائمين و10 غير دائمين ).

ويصادف في الـ 24 الشهر الجاري ذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ عام 1945، وبالتالي تأسيس المنظمة.

وتخطط روسيا لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن في هذا اليوم لمناقشة تطبيق مبادئ ميثاق المنظمة.

ومن المتوقع أن يواصل المجلس، خلال رئاسة روسيا؛ مناقشة النزاعات، بما في ذلك النزاع في أوكرانيا، ومثيله في قطاع غزة، وسيتناول الوضع في الشرق الأوسط ككل، ولم يتم الكشف عن جدول الجلسات بعد.