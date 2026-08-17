اكتشاف سفينة شحن تعود إلى 800 عام داخل قبو في ألمانيا

برلين-سانا

اكتشف علماء آثار ألمان بقايا سفينة شحن خشبية تعود إلى القرون الوسطى، يقدر عمرها بنحو 800 عام، داخل قبو أحد المباني التاريخية في مدينة كونستانس جنوبي ألمانيا، في اكتشاف أثري نادر نظراً إلى حالة حفظها الجيدة.

وذكر موقع Wissenschaft.de الألماني المتخصص في الأخبار العلمية والبحوث والاكتشافات اليوم الإثنين، أن باحثين من مكتب ولاية بادن- فورتمبيرغ للحفاظ على الآثار عثروا خلال دراسة تاريخية لأحد الأقبية، على ألواح خشبية وأجزاء من هيكل سفينة مدمجة في سقف القبو، الذي يعود تاريخ المبنى الذي يضمّه إلى عام 1244.

وأوضحت الدكتورة ألين كوتيمان، المختصة بآثار القرون الوسطى، أن سقف القبو يتألف من هيكل سفينة شحن ذات قاع مسطح، يمتد على مساحة تزيد على 25 متراً مربعاً، ويضم 19 لوحاً خشبياً على الأقل، مشيرة إلى أن هذه المعطيات تدل على أن السفينة استخدمت كاملة في أعمال البناء، وليس على شكل أجزاء متفرقة.

وأضافت كوتيمان أن الهيكل احتفظ أيضاً بمواد السد الأصلية الموجودة بين الألواح، الأمر الذي يوفر للباحثين معلومات مهمة حول تقنيات بناء السفن في تلك الحقبة.

ووثق الباحثون الأخشاب بمئات الصور بهدف إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للهيكل، بينما تتواصل حالياً تحاليل عينات الخشب لتحديد مصدرها ومكان بناء السفينة بدقة.

وتقع مدينة كونستانس على ضفاف بحيرة تحمل الاسم نفسه، وكانت خلال القرون الوسطى ممراً مائياً مهماً، ما يرجح استخدام السفينة المكتشفة في نقل البضائع عبر البحيرة.

وتعد سفن الشحن ذات القاع المسطح من أكثر أنواع السفن شيوعاً في بحيرة كونستانس خلال العصر الوسيط، فيما يتيح الاكتشاف للباحثين فرصة نادرة لدراسة أساليب وتقنيات بناء السفن قبل نحو ثمانية قرون.