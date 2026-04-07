وزارة الصحة الفلسطينية: انهيار للقطاع الصحي في غزة ونقص حاد في الأدوية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أرقام تعكس انهيار النظام الصحي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول 2023.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للصحة إلى أن القطاع الصحي وصل إلى مرحلة الانهيار شبه الكامل مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إذ بلغت نسبة النقص 50% في الأدوية، و57% في المستهلكات الطبية، و71% في مواد الفحوصات المخبرية، ما يحد بشكل كبير من قدرة المستشفيات على التعامل مع تدفق الجرحى والمرضى.

وأكدت الوزارة أن الخدمات التخصصية الأكثر تضرراً تشمل علاج الأورام، حيث يعاني نحو 4,100 مريض من نقص في الأدوية التخصصية بنسبة 61%، فيما تعاني أقسام الرعاية الأولية والأعصاب والكلى والجراحة والعناية المركزة نقصاً يتجاوز 40% في الأدوية الأساسية، كما توقفت عمليات القلب المفتوح والقثطرة القلبية بشكل كامل، ونقصت مستلزمات جراحات العيون بنسبة 89%.

وأضاف البيان: إن القدرة الاستيعابية لأسرة المستشفيات انخفضت لأكثر من 55%، مع خروج 22 مستشفى و90 مركزاً صحياً عن الخدمة، نتيجة الأضرار الواسعة في البنية التحتية، فيما يواجه 676 مريضاً، غسيل كلى محدوداً على 108 أجهزة فقط، بينما سجل القطاع 5,000 حالة بتر، بينهم 980 طفلاً، جميعهم بحاجة إلى برامج تأهيل طويلة الأمد.

وبالنسبة للمرضى المحتاجين للعلاج خارج القطاع، فيبلغ عددهم 21,367 مريضاً وجريحاً على قوائم الانتظار، بينهم 195 حالة حرجة، فيما توفي 1,517 مريضاً خلال انتظارهم السفر لتلقي العلاج، ما يعكس خطورة القيود المفروضة على الحركة والعلاج.

وحذرت الوزارة من تفاقم الأوضاع الصحية في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح، مع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه والغذاء وضعف أنظمة الترصد الصحي، إضافة إلى احتجاز 83 من الكوادر الصحية، ما يزيد من الضغط على الطواقم العاملة.

ولفتت الوزارة إلى أن نقص الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، يهدد بتوقف الخدمات الصحية في أي لحظة، مؤكدة أن استمرار هذا الواقع يعمق تدهور الحق في الصحة، ويزيد من معدلات الوفيات غير المباشرة بين المرضى والجرحى.

ويصادف الـ 7 من نيسان من كل عام، يوم الصحة العالمي تخليداً لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948، ويهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وتسليط الضوء على الحق في الحصول على الرعاية الطبية للجميع.