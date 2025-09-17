رئيس المجلس الأوروبي: الوضع في غزة “كارثي وغير مقبول”

بروكسل-سانا

وصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الوضع في مدينة غزة بأنه “كارثي وغير مقبول”، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.

وفي تدوينة على منصة “إكس”، رحّب كوستا اليوم، بمقترحات المفوضية الأوروبية المتعلقة بتعليق بعض الأحكام التجارية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على وزراء متطرفين ومستوطنين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وأكد كوستا أن القرار بات الآن بيد الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى توجيه رسالة واضحة بأن أوروبا لا يمكن أن تقبل بسياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس بدء المرحلة الرئيسية من عمليته العسكرية في مدينة غزة، والتي ترافقت مع قصف جوي ومدفعي كثيف، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا ونزوح قسري لمئات العائلات نحو جنوب القطاع.