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كيف تؤثر السمنة في بناء مناعة الجسم خلال الطفولة؟

blogimg 6a4c2c9077f1e5.95632416 كيف تؤثر السمنة في بناء مناعة الجسم خلال الطفولة؟
أخذ مقاس خصر طفل-INTERNATIONAL CLINICS

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية أمريكية أن التعرض للسمنة أو اتباع نظام غذائي غني بالدهون في مراحل مبكرة من الحياة قد يؤثر سلباً في تطور خلايا مناعية أساسية، ويحد من قدرة الجسم على تكوين استجابة مناعية فعالة ضد العدوى الفيروسية.

وذكر موقع «يوريك أليرت» الأمريكي المتخصص بالأخبار العلمية اليوم الإثنين، أن باحثين في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، بقيادة الدكتور خورخي هيناو ميجيا، توصلوا إلى آلية بيولوجية تفسر ارتباط السمنة في مرحلة الطفولة بضعف بعض وظائف الجهاز المناعي، ونشروا نتائج دراستهم في مجلة «نيتشر إيميونولوجي» العلمية.

وأوضح الباحثون أن النظام الغذائي الغني بالدهون يمكن أن يؤثر في برمجة الخلايا المناعية الأولية خلال مراحل نموها، من خلال تعطيل نشاط جين رئيس يُعرف باسم «A20»، ما يعوق نضوج هذه الخلايا وتطورها إلى خلايا مناعية متخصصة تسهم في تحفيز إنتاج الأجسام المضادة وتكوين مناعة طويلة الأمد.

وأشار الباحثون إلى أن تحديد هذه الآلية يفتح المجال أمام دراسات مستقبلية لاستكشاف وسائل علاجية تستهدف استعادة الوظائف الطبيعية للخلايا المناعية والحد من التأثيرات المرتبطة بالسمنة في تطور الجهاز المناعي.

وتكتسب هذه النتائج أهمية في ضوء ارتباط السمنة لدى الأطفال وزيادة وزن الأمهات قبل الحمل وخلاله بارتفاع مخاطر التعرض لمضاعفات بعض العدوى الفيروسية التنفسية، ومنها الإنفلونزا وكوفيد-19، ما يسلط الضوء على أهمية التغذية الصحية خلال مراحل النمو المبكرة.

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