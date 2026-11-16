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الذكاء الاصطناعي يفتح دفاتر عالم رياضيات ظلت مغلقة 80 عاماً

math proof chalkboard الذكاء الاصطناعي يفتح دفاتر عالم رياضيات ظلت مغلقة 80 عاماً
صورة تعبر عن تقنية قراءة الدفاتر المدونة-موقع «إكسلينكس»

هلسنكي-سانا

تمكن باحثون فنلنديون من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل مخطوطات رياضية تاريخية تعود إلى أكثر من 80 عاماً، واستخراج مئات الأفكار والنظريات التي لم يسبق نشرها، في عملية استغرقت أياماً قليلة.

وذكر موقع «إكسلينكس» التقني الأمريكي المتخصص في الذكاء الاصطناعي، في تقرير نشره أول أمس، أن فريقاً بحثياً بقيادة عالم المنطق يان فون بلاتو من جامعة هلسنكي، استخدم برنامجاً للذكاء الاصطناعي لتحليل 16 دفتراً تضم 1009 صفحات، كتبها عالم الرياضيات النمساوي كورت غودل باستخدام رموز اختزال ألمانية قديمة يصعب قراءتها، وتمكن من تحويل محتواها إلى نصوص مشروحة في نحو 650 صفحة.

وأظهر التحليل رصد 663 فكرة ونظرية رياضية، خضع معظمها للتحقق باستخدام برنامج حاسوبي متخصص، أتاح تأكيد صحة نحو 400 نظرية بصيغتها الكاملة، فيما احتاجت قرابة 200 نظرية إلى تعديلات، وتبيّن عدم صحة 50 نظرية أخرى.

كما كشفت المخطوطات عن 14 مساراً بحثياً ومحاولات أولية لتطوير أسس رياضية، ما أتاح للباحثين الاطلاع على جوانب غير منشورة من أعمال غودل وطريقة تفكيره ومساراته البحثية.

ويُعد غودل من أبرز علماء الرياضيات والمنطق في القرن العشرين، واشتهر عام 1931 بنظريتي عدم الاكتمال اللتين أظهرتا حدود الأنظمة الرياضية الشكلية وقدرتها على إثبات الحقائق، ولا يزال جانب كبير من ملاحظاته وأبحاثه غير منشور، ما يجعل تحليل هذه المخطوطات فرصة للكشف عن إضافات جديدة إلى تاريخ الرياضيات.

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