الدنمارك.. لقاح تجريبي لمواجهة عدة أنواع من حساسية الطعام

كوبنهاغن-سانا

طور باحثون من الجامعة التقنية في الدنمارك لقاحاً تجريبياً يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، ويستهدف عدة أنواع من حساسية الطعام المرتبطة بمسببات تحسسية مشتركة، في خطوة بحثية تمهد لإجراء تجارب سريرية على البشر.

وذكرت الجامعة التقنية في الدنمارك عبر موقعها الرسمي اليوم الإثنين، أن الباحثة إسبيرانزا ريفيرا دي توري، الأستاذة المشاركة في قسم الهندسة الحيوية، تقود فريقاً بحثياً طور لقاحاً يحتوي على مادة اصطناعية تحاكي البنية الجزيئية المشتركة لمجموعة من مسببات الحساسية الموجودة في الخوخ وبعض أنواع المكسرات، ويعمل الباحثون حالياً على تطوير الفكرة لتشمل مجموعات أخرى من مسببات الحساسية المرتبطة بالتفاح والجزر والبندق.

ويعتمد اللقاح على استخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال لتوجيه الجهاز المناعي نحو إنتاج أجسام مضادة واقية قادرة على التعرف على مسببات الحساسية وتعطيلها قبل أن تؤدي إلى تفاعلات تحسسية، بدلاً من تعريض المريض تدريجياً لكميات متزايدة من المادة المسببة للحساسية، كما في بعض العلاجات التقليدية.

وأظهرت التجارب التي أجريت على فئران سليمة وأخرى مصابة بالحساسية ارتفاعاً في مستويات الأجسام المضادة الواقية، كما بينت الاختبارات المخبرية أن هذه الأجسام المضادة استطاعت الحد من التفاعلات التحسسية باستخدام خلايا وعينات دم من مرضى يعانون من الحساسية، مع تسجيل آثار جانبية محدودة جداً في التجارب الحيوانية، دون تحقيق حماية كاملة من أشد التفاعلات التحسسية.

ويعمل الفريق البحثي حالياً على تحسين تركيبة اللقاح وتحديد الجرعات وعدد مرات إعطائه، وإجراء دراسات إضافية تمهيداً للحصول على الموافقات اللازمة لبدء اختباره على البشر.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة التي أوردتها الجامعة، يعاني أكثر من 220 مليون شخص حول العالم من حساسية الطعام، التي تحدث عندما يتعامل الجهاز المناعي مع بروتينات غذائية غير ضارة على أنها مواد خطرة، ما يدفعه إلى إطلاق استجابة تحسسية قد تتفاوت شدتها، فيما يعتمد التعامل مع كثير من أنواعها على تجنب الأطعمة المسببة لها.