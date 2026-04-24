وفاة 5 أشخاص وإصابة المئات بالحصبة في بنغلاديش خلال 24 ساعة

دكا-سانا

أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية في بنغلاديش أمس الخميس، عن تسجيل حالة وفاة واحدة مؤكدة بمرض الحصبة، إضافة إلى أربع وفيات أخرى مشتبه بها خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء بنغلاديش عن غرفة التحكم التابعة لمديرية الخدمات الصحية قولها في بيان لها: إن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بلغ 1170 حالة، ليصل إجمالي عدد المشتبه بإصابتهم منذ منتصف آذار الماضي إلى 28334 شخصاً.

وأوضح البيان أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة 125 حالة جديدة خلال يوم أمس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ الخامس عشر من آذار إلى 4059 حالة.

وفيما يخص الوضع الميداني في المستشفيات، أشارت المديرية إلى أن 18845 شخصاً نُقلوا إلى المراكز الطبية للاشتباه بإصابتهم خلال الفترة الممتدة من ال15 من آذار وحتى ال 23 من نيسان الجاري، تماثل منهم 15728 شخصاً للشفاء التام وغادروا المستشفيات.

وحول حصيلة الوفيات الإجمالية، كشف البيان عن تسجيل 39 حالة وفاة مؤكدة بمرض الحصبة، و194 حالة وفاة مشتبه بها منذ بدء الموجة الحالية في منتصف آذار.

وتصدرت منطقة دكا قائمة المناطق الأكثر تضرراً بالمرض، حيث سجلت أعلى معدل للإصابات المشتبه بها بواقع 12578 حالة، تأكدت منها 2724 إصابة مخبرياً.