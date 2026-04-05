مقتل تسعة أشخاص في غارات إسرائيلية على بيروت وجنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل تسعة أشخاص وأُصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية اليوم الأحد على العاصمة اللبنانية بيروت والجنوب.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة قوله في بيان: إن غارة نفذتها طائرات الاحتلال العدو الإسرائيلي على بلدة عبا الجنوبية أدت إلى مقتل رئيس بلدية عبا، وشرطي، واثنين آخرين.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت تلال عين سعادة، أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأتان وإصابة ثلاث أخريات بجروح.

وفي قضاء النبطية جنوب لبنان استهدفت غارة سيارة على طريق فخر الدين- تول، أدت إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين بجروح، جميعهم من عائلة واحدة.

وتشهد الأوضاع في لبنان تصعيداً منذ حوالي الشهر، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وهو ما ردّت عليه الأخيرة بشنّ غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.

