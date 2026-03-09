مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 10 آخرين جراء اعتداء إسرائيلي وسط قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل 4 فلسطينيين، اليوم الإثنين، بينهم سيدتان وطفلة، وأصيب 10 آخرون جراء اعتداءات إسرائيلية غرب وسط قطاع غزة، مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، نقلاً عن مصادر طبية، مقتل سيدتين وطفلة، وإصابة 10 آخرين، جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في السوارحة غرب الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما قتل شاب آخر متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال، منذ الـ10 من تشرين الأول الماضي، خرق اتفاق إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,126 قتيلاً و171,809 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

يأتي هذا التصعيد وسط استمرار العدوان الإسرائيلي، وتزايد الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع المحاصر.