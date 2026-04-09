60 دولة تدين الاعتداءات المتواصلة على قوات “اليونيفيل” في لبنان وتطالب بمحاسبة المرتكبين

نيويورك-سانا

أدانت ستون دولة، من بينها دول مساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، الهجمات المتواصلة ضد قوات حفظ السلام، مطالبةً بوقف فوري للأعمال العدائية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

وذكرت وكالة فرانس برس أن السفير الإندونيسي لدى الأمم المتحدة، عمر هادي، تلا إعلاناً مشتركاً باسم الدول الستين، أكد فيه الإدانة بأشد العبارات للهجمات المستمرة ضد “اليونيفيل”، ولا سيما الاعتداءات الأخيرة التي أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر حفظ السلام الإندونيسيين، وإصابة آخرين من جنسيات فرنسية وغانية ونيبالية وبولندية.

وشدد الإعلان على ضرورة قيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة وشاملة في جميع الهجمات التي تستهدف عناصر القوة الدولية، مؤكداً على وجوب محاسبة المرتكبين، ورفض السلوك العدواني غير المقبول الذي سجل مؤخراً ضد عناصر وقيادة “اليونيفيل”، في حين لم يشر البيان في نصّه صراحة إلى مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب هذه الاعتداءات.

كما دعا الإعلان إلى وقف التصعيد والأعمال العدائية، والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أهمية صون وحدة لبنان وسلامة أراضيه وسيادته.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الصارخة للقوانين الدولية والإرادة الأممية، حيث صعد خلال الأشهر الماضية من استهدافاته المتعمدة لمواقع ودوريات القوة الدولية في جنوب لبنان عبر إطلاق النار والقصف المباشر، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات في صفوف العناصر الدوليين، كان أبرزها الاعتداء الذي وقع في التاسع والعشرين من آذار الماضي، وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود إندونيسيين، وإصابة آخرين.

وتتمركز قوة “اليونيفيل” التي تضم حوالي 8200 جندي من 47 دولة، في جنوب لبنان، حيث تدور منذ الثاني من آذار الماضي اشتباكات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في امتداد للحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في الـ 28 من شباط الماضي.