استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومقتل 9 أشخاص في صور ومحيطها

بيروت-سانا

واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي استهداف بلدات لبنانية عدة مخلفاً 9 قتلى وعدداً من الجرحى في صفوف المدنيين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلاً في عين بعال في صور أدى إلى مقتل شخصين من عائلة واحدة وجرح آخر، فيما لا تزال امرأة في عداد المفقودين.

كما أدى القصف إلى إصابة شخص أثناء مروره في موقع الاستهداف، ولا تزال فرق الإسعاف تتابع عمليات البحث في المكان.

وتسببت غارة إسرائيلية أخرى على مفترق معركة – صور في منطقة المدينة الصناعية بمقتل 5 آخرين، بينهم امرأتان، وإصابة شخصين.

وفي بلدة قانا الجليل في قضاء صور، نفذ طيران الاحتلال غارات عدة أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح بينهم إصابة خطيرة، كما قتل شخص واحد في غارة على ميناء الصيادين في صور أيضاً.

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت في وقت سابق اليوم دراجة نارية على طريق قدموس شمال مدينة صور، أدت إلى مقتل شخصين ما يرفع عدد قتلى اليوم إلى 11 شخصاً.

وأمس أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الفائت جراء الغارات الإسرائيلية إلى 1368 فيما بلغ عدد الجرحى الى 4138.