سنتكوم توجه 49 سفينة إلى مسارات بديلة في إطار حصار مضيق هرمز

thumbs b c 09783e195b4bf8e006788490290698b3 سنتكوم توجه 49 سفينة إلى مسارات بديلة في إطار حصار مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الأحد، أن قواتها وجهت 49 سفينة تجارية للعودة أو تغيير مسارها إلى مسارات مختلفة، منذ بدء الحصار البحري المفروض على سواحلها.

وفي منشور على منصة “إكس” أوضحت سنتكوم، أن “قواتها وجهت 49 سفينة تجارية للعودة أو تغيير مسارها إلى مسارات مختلفة”، مؤكدة أن “الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران يطبق بشكل كامل”.

وأضافت سنتكوم: إن “قائد القيادة المركزية براد كوبر قام بزيارة لسفينة “ميليوس دي دي جي 69” الأمريكية التي تعمل في المنطقة، بينما كانت تقوم بدورية في المياه الإقليمية”، وأكد خلالها أن “القوات الأمريكية تواصل التزامها بتنفيذ الحصار بشكل كامل”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن فرض حصار على مضيق هرمز في نيسان الماضي، وذلك عقب فشل مفاوضات الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.

الاتحاد الأوروبي: تعليق عمل منظمات الإغاثة في غزة يعرقل وصول المساعدات
مقتل شخصين وإصابة آخرين بهجوم مسلح في جزيرة كريت اليونانية
الاتحاد الدولي للصحفيين: إسرائيل تستهدف الصحفيين لمنعهم من تغطية الإبادة في غزة
ليتوانيا تعيد فتح المطار الرئيسي أمام الملاحة الجوية بعد إغلاقه لساعات
استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وتحذيرات من خطورة الوضع بمفاعل تشيرنوبل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك