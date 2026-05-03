سنتكوم توجه 49 سفينة إلى مسارات بديلة في إطار حصار مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الأحد، أن قواتها وجهت 49 سفينة تجارية للعودة أو تغيير مسارها إلى مسارات مختلفة، منذ بدء الحصار البحري المفروض على سواحلها.

وفي منشور على منصة “إكس” أوضحت سنتكوم، أن “قواتها وجهت 49 سفينة تجارية للعودة أو تغيير مسارها إلى مسارات مختلفة”، مؤكدة أن “الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران يطبق بشكل كامل”.

وأضافت سنتكوم: إن “قائد القيادة المركزية براد كوبر قام بزيارة لسفينة “ميليوس دي دي جي 69” الأمريكية التي تعمل في المنطقة، بينما كانت تقوم بدورية في المياه الإقليمية”، وأكد خلالها أن “القوات الأمريكية تواصل التزامها بتنفيذ الحصار بشكل كامل”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن فرض حصار على مضيق هرمز في نيسان الماضي، وذلك عقب فشل مفاوضات الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.