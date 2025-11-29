مفوضة أوروبية تكشف عن منع إسرائيل دخولها غزة وتستنكر استمرار قتل المدنيين

القاهرة-سانا

كشفت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، عن قيام إسرائيل بمنعها من دخول قطاع غزة، وحالت دون قيامها بزيارة القطاع، خلال زيارتها لمصر باليومين الماضيين.

وقالت لحبيب في تصريحات عند معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة نقلتها وكالة الأناضول: “كنت أخطط لعبور الحدود لرؤية الوضع في القطاع بنفسي، لكن إسرائيل لم تمنحني تصريح الدخول، وهو ما أحزنني بشدة.”

وأكدت لحبيب أن غزة تحولت إلى “مقبرة لآلاف المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الإغاثة”، مشيرة أن نحو 600 من طواقم المساعدات قُتلوا بينما كانوا يحاولون إنقاذ الأرواح في واحد من أخطر الأماكن على وجه الأرض.

واستنكرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، استمرار قيام الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين، وبشكل يومي، مذكرة بمقتل 347 فلسطينياً منذ بدء وقف إطلاق النار، في تشرين الأول الماضي بينهم 67 طفلاً.

وتابعت: إن آلاف العائلات في غزة تعيش بين الركام بلا مأوى أو حماية من برد الشتاء القادم، محذرة من أن الخبراء يتوقعون شتاء كارثياً.

وجددت لحبيب التأكيد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار، والالتزام بالقانون الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحماية المدنيين، مشيرة إلى أنه تم بدء إيصال جزء من المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، إلا أن ذلك غير كافٍ، وهناك ضرورة لفتح كل المعابر.

يذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة التي استمرت لعامين أدت إلى ارتقاء أكثر من 69 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 170 ألفاً، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل، فيما بدأ في 10 تشرين الأول الماضي سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه، ومنع المساعدات من التدفق بشكل واسع إلى سكان القطاع.