كوريا الجنوبية تعيد تشغيل مفاعل نووي لدعم إمدادات الطاقة المضطربة جراء الحرب

سيئول-سانا

أعادت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، اليوم السبت، تشغيل مفاعل نووي متوقف عن العمل في إطار مساعي البلاد إلى دعم إمدادات الطاقة بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن الشركة قولها: إنه تمت إعادة تشغيل المفاعل النووي “كوري رقم 2” بعد 3 سنوات من توقفه عن العمل في نهاية عمره التشغيلي الذي يبلغ 40 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كيم هو تشون: إن “التشغيل المستمر لمحطات الطاقة النووية استناداً إلى معايير السلامة، يمثل وسيلة مهمة لضمان أمن الطاقة الوطني في وقت لا يزال فيه عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة مستمراً”.

وجاء تشغيل المفاعل النووي في أعقاب موافقة من لجنة السلامة والأمن النووي الكورية الجنوبية في تشرين الثاني، لتمديد عمليات المفاعل النووي حتى نيسان 2033.

وتسببت حرب الشرق الأوسط في تعطل مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، وسط نقص في الإمدادات، ومخاوف من بلوغ سعر برنت نحو 150 دولاراً للبرميل.