تفاهم تركي مصري لإعادة تشغيل خط تجاري بحري بين البلدين

أنقرة-سانا

توصلت تركيا ومصر إلى تفاهم بشأن العمل على إعادة تشغيل خط نقل بحري من نوع ” roll-on” “roll-off”، لنقل البضائع، بما يسهم في دعم التجارة بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن وزارة التجارة التركية قولها في بيان: إنه “تم التوصل للتفاهم خلال الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية المشتركة رفيعة المستوى، في العاصمة المصرية القاهرة”، مبينة أن الجانبين المصري والتركي أكدا ضرورة تحقيق الهدف المشترك في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.

ويُستخدم نظام تشغيل “roll on/off ” في نقل البضائع بين تركيا ومصر، عبر خط بحري، يتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات، تنقلها عبّارات تُسمى “سفن الدحرجة”.

وهذه السفن مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات، التي تحمل بضائع بين ميناءين اثنين، ثم تتابع طريقها براً.