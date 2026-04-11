وزير الزراعة اللبناني: الأمن الغذائي في لبنان مستقر

بيروت-سانا

أكد وزير الزراعة في لبنان نزار هاني أن الأمن الغذائي في البلاد مستقر، وأن الأسواق المحلية تشهد توافراً في المنتجات الزراعية، بالتوازي مع تحسن تدريجي في الإنتاج المحلي نتيجة تحسن الموسم المطري، الأمر الذي أدى إلى استقرار الأسعار، وبدء تراجعها في عدد من السلع الأساسية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزير قوله اليوم السبت: إن التحذيرات الدولية الأخيرة بشأن احتمال حدوث أزمة غذاء في لبنان ترتبط بشكل أساسي بالمناطق الجنوبية، جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أدى تراجع النشاط الاقتصادي وغياب جزء من السكان إلى انخفاض حركة الأسواق، وليس إلى نقص فعلي في المواد الغذائية أو اضطراب في سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن سلاسل التوريد لا تزال تعمل بشكل طبيعي رغم التحديات القائمة، لافتاً إلى استمرار حركة الاستيراد وتوفر بدائل متعددة لمستلزمات الإنتاج الزراعي من عدة دول.

كما شدد على أن الأسواق اللبنانية ما زالت قادرة على تلبية الطلب المحلي، مع الحفاظ على انسيابية نسبية في حركة السلع الأساسية.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح هاني، أن لبنان بدأ فعلياً بتصدير بعض المنتجات الزراعية، مع توقع توسع هذه العملية خلال الفترة المقبلة، ولا سيما عبر معبر المصنع باتجاه سوريا والأردن والعراق.

وأشار إلى أن مرفأ بيروت يعمل بشكل طبيعي، موضحاً أن بعض الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز شهدت تأخيراً، على غرار ما يحدث في عدد من الدول نتيجة التوترات الإقليمية، إلا أن ذلك لا يشكل عائقاً أمام الاستيراد، مؤكداً أن لبنان لا يرتبط بشكل مباشر بالمضيق.

ويشهد لبنان تصعيداً ميدانياً خطيراً، جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة بيروت ومناطق الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى وتدمير واسع في البنية التحتية والمناطق السكنية، وسط موجة نزوح هي الأكبر منذ سنوات.