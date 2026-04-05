يوم الطفل الفلسطيني.. تقارير توثق مقتل 19 ألف طفل ودمار 400 مدرسة وتزايد الانتهاكات

القدس المحتلة-سانا

في الخامس من نيسان عام 1995، وخلال مؤتمر الطفل الفلسطيني الأول، أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات التزام دولة فلسطين باتفاقية حقوق الطفل الدولية، ليصبح هذا التاريخ يوماً مخصصاً للطفل الفلسطيني، ويأتي هذا العام وسط تصعيد غير مسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث تكشف أحدث التقارير الدولية عن أرقام صادمة حول القتل والاعتقال والتعذيب المنهجي للأطفال الفلسطينيين.

أكثر من 19 ألف قتيل

وتشير الإحصائيات الأخيرة، حسب وكالة “وفا” الفلسطينية، إلى أن أكثر من 19 ألف طفل فلسطيني، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023، سقطوا ضحايا في حرب إبادة منظمة، كل رقم في هذه الإحصائيات يعكس مأساة إنسانية تُكتب بدماء الأبرياء.

إصرار على المعرفة

ورغم الدمار الذي لحق بالعديد من المدارس والمؤسسات التعليمية نتيجة القصف الإسرائيلي، تؤكد وزارة التربية والتعليم في فلسطين أن التعليم يظل حقاً أساسياً لا يمكن المساس به، ففي مواجهة آلة التدمير، تبقى إرادة الأطفال الفلسطينيين صلبة، حيث تواصل الوزارة تقديم التعليم من خلال المدارس الافتراضية ونقاط التعليم المؤقتة لضمان استمرارية العملية التعليمية.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة لعام 2025، فقد تم تدمير أو تضرر أكثر من 400 مدرسة في قطاع غزة منذ بداية العدوان في تشرين الأول 2023، ما جعل الوصول إلى التعليم أمراً بالغ الصعوبة، ورغم ذلك، يواصل الأطفال الفلسطينيون تحدي الظروف، حيث تلتزم وزارة التربية والتعليم بتوفير بدائل تعليمية لأكثر من 100,000 طالب، يعكفون على الدراسة في الخيام أو وسط الأنقاض.

وتُظهر إحصائيات أخرى أن نحو نصف مليون طالب في الأراضي الفلسطينية تأثروا بشكل غير مباشر بسبب تدمير المدارس والمرافق التعليمية، لكن ورغم هذا الواقع المؤلم، يظل إصرار الطلاب الفلسطينيين على التعلم، في ظل التحديات الهائلة، شاهداً على قوة إرادتهم في التمسك بالحياة والمعرفة، مهما كان الثمن.

الأطفال ذوو الإعاقة.. تحديات مضاعفة

ويواجه الأطفال من ذوي الإعاقة تحديات مضاعفة بسبب العدوان المستمر، سواء نتيجة الإصابات التي تعرضوا لها أو بسبب الظروف القاسية التي يعيشونها، ووفقاً للتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، هناك ما يقارب 1,200 طفل من ذوي الإعاقة في قطاع غزة قد تأثروا بشكل مباشر جراء العدوان الأخير، حيث تعرضوا لإصابات جسدية أو تدمير مراكز التأهيل الخاصة بهم.

وبالرغم من هذه التحديات الكبيرة، تبذل وزارة التربية والتعليم جهوداً استثنائية لتوفير برامج تأهيلية وتعليمية متخصصة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة، حيث تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 15,000 طفل فلسطيني من ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يتلقون الآن دعماً تعليمياً ونفسياً بشكل منتظم، وتقوم الوزارة بتوفير نحو 300 برنامج تعليمي وتأهيلي مخصص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك برامج دمج اجتماعي وتعليمي تهدف إلى ضمان حقهم في التعليم وفي حياة كريمة.

إضافة إلى ذلك، تم تقديم دعم نفسي واجتماعي لنحو 2,500 طفل من ذوي الإعاقة، حيث يتم توفير جلسات إرشاد نفسي وعلاج تأهيلي للمساعدة في التكيف مع الأوضاع القاسية، هؤلاء الأطفال، الذين يواجهون صعوبة في التنقل والتعلم بسبب الإصابات، يظلون جزءاً لا يتجزأ من المستقبل الفلسطيني، وتستمر الوزارة في تقديم كل ما يلزم لدعمهم وتمكينهم، لضمان حصولهم على تعليم متكامل يتماشى مع احتياجاتهم الخاصة.

ويأتي يوم الطفل الفلسطيني هذا العام وسط استمرار سياسة الاعتقالات الليلية، والتعذيب المنهجي، والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم، وسط صمت دولي يثير المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة.