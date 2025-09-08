ارتقاء 64,522 فلسطينياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 64,522 فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023.

وذكرت وكالة وفا أن عدد الإصابات ارتفع إلى 163,096، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى مستشفيات القطاع 67 شهيداً، و320 إصابة جديدة.

وأشارت إلى ارتفاع حالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية إلى 393 حالة من بينهم 140 طفلاً.

وتشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة وتفرض حصاراً خانقاً، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية.