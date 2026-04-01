مقتل فلسطينيين اثنين بنيران الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: “إن طائرة للاحتلال استهدفت بصاروخ منطقة البيوك جنوب مدينة خان يونس ما أدى الى مقتل فلسطينيين اثنين أحدهما طفل، فيما أصيب آخرون بجروح.

وكان فلسطيني قتل في وقت سابق اليوم وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال القطاع بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72267 قتيلاً، و171976 مصاباً.

