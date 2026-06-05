فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي والمجلس المحلي تخمد حريقاً في حقول القمح بقرية طلف تاريخ النشر: 2026/06/05 7:44 مساءً اخر تحديث: 2026/06/05 7:44 مساءً قائمة الصور 1/3 مدير دائرة الأبنية في مديرية صحة إدلب يطلع على واقع المركز الصحي في بلدة كفر سجنة حلوى الناعم تزين شوارع دمشق قُبيل موعد الإفطار افتتاح جسر البوكمال في دير الزور بشكل مؤقت بعد انتهاء أعمال التركيب والصيانة طرطوس بعد التحرير.. أجواء الأمان والاستقرار في شوارع المدينة من مشاركات القادة العسكريين في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الدفاع المدني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد ودعوات لدعم المزارعين يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 على أرض ميدان سباق دمشق بالديماس.. منافسات قوية في السباق الدوري الخامس للخيول العربية الأصيلة يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 مديرية الرياضة في اللاذقية تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 3 فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي والمجلس المحلي تخمد حريقاً في حقول القمح بقرية طلف يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026