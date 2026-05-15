الخارجية الفلسطينية بذكرى النكبة: مأساة مستمرة يجب الاعتراف بها كجريمة ضد ‏الإنسانية

القدس المحتلة-سانا‏

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في الذكرى 78 للنكبة أن ما تعرض له ‏الشعب الفلسطيني ليس مجرد مأساة تاريخية، بل هو جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية ‏مستمرة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس ‏هويتهم الوطنية.‏

‏ ‏

وأوضحت الخارجية في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم الخميس أن النكبة، كمخطط ‏استعماري صهيوني، بدأ بتهجير نحو 950 ألف فلسطيني وتدمير أكثر من 530 قرية ‏وارتكاب عشرات المجازر الوحشية، وهي مستمرة اليوم عبر آلة القتل الإسرائيلية التي ‏تشن حرب إبادة في قطاع غزة، بالتوازي مع جرائم الاستيطان والضم والاعتقال والقتل ‏العمد في الضفة الغربية والقدس المحتلة.‏

‏ ‏

وجددت الوزارة مطالبتها المجتمع الدولي بالاعتراف بالنكبة كجريمة ضد الإنسانية ‏وتطهير عرقي، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها المتواصلة، مشددة على ‏ضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير ‏القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ‏وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين وفقاً للقرار الأممي رقم ‌‏194.‏

‏ ‏

ودعت الخارجية الدول كافة إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ‏لضمان استمرارية عملها، باعتبارها الشاهد الدولي على جريمة النكبة واللجوء، مؤكدة أن ‏الشعب الفلسطيني صامد في وجه كافة المؤامرات التي تستهدف تقويض مشروعه ‏الوطني وحقوقه التاريخية.‏

‏ ‏

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة النضال والعمل مع حركات التضامن ‏والأصدقاء في العالم لتعزيز صمود الفلسطينيين فوق أرضهم، وحماية الحقيقة التاريخية ‏بأن فلسطين لشعبها والقدس عاصمتها الأبدية وأن العودة حق أصيل للشعب الفلسطيني.‏

‏ ‏

ويحيي الفلسطينيون في يوم الـ 15 من أيار من كل عام ذكرى النكبة ويرمز إلى التهجير ‏القسري الجماعي عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى لبنان ‏وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.‏