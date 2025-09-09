غوتيرش: على المجتمع الدّولي حماية حق الأطفال بالتّعلم الآمن

نيويورك-سانا

حذّر الأمين العام للأمّم المتّحدة أنطونيو غوتيرش من آثار تصاعد أعمال العنف ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسّلحة، داعياً المجتمع الدّولي إلى حماية حق الأطفال الأساسي بالتّعلم في أمان وسلام.

وفي تغريدة عبر منصة إكس قال غوتيرش: إنّ “التعليم مستهدف، والعنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة”، مشدّداً على أنه لا ينبغي لأي طفل أن يُخاطر بحياته من أجل التعلم.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في تموز الماضي أن 85 مليون طفل من أصل 234 مليوناً في سن الدراسة حول العالم لا يتلقون أي تعليم، نتيجة النزاعات المستمرة في عدد من الدول، مؤكدة أن هذه الأزمات لم تعد حوادث معزولة، بل أصبحت نمطاً عالمياً متصاعداً يهدد حق الأطفال في التعليم.