وزير الدفاع البريطاني: ملتزمون بالوقوف إلى جانب قطر ودول الخليج

الدوحة-سانا

جدد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على التزام بلاده بالوقوف إلى جانب دولة قطر وشركائها في الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها دول المنطقة.

وقال هيلي، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا): “إن التهديد الذي تشكله إيران للأمن الإقليمي تأخذه بريطانيا بجدية بالغة، ولذلك تنفذ مهام دفاعية، وهي تواصل زيادة دعمها لشركاء الخليج”.

ووصف العدوان الإيراني على دول المنطقة بالخطير، ولا سيما أنّها أطلقت منذ بداية هذه الاعتداءات أكثر من 3500 صاروخ وطائرة مسيرة، مستهدفة البنية التحتية المدنية ومحطات تحلية المياه والمطارات والفنادق في مختلف أنحاء منطقة الخليج.

وشدد على أن المملكة المتحدة عززت بشكل كبير وجودها العسكري الدفاعي في المنطقة، وستواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية حلفائها، مؤكداً أن كل خطوة تتخذها في هذا الإطار تركز على الدفاع الجماعي دون الانجرار إلى حرب أوسع.

ورأى هيلي أن حرية الملاحة مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، وهجمات إيران على السفن التجارية وإغلاقها الفعلي لمضيق هرمز أمر غير مقبول، مشدداً على أن بريطانيا تعمل بشكل عاجل مع شركائها في الخليج وحلفائها حول العالم، لوضع خطة جماعية فعالة لاستعادة حرية الملاحة في أسرع وقت ممكن.

وطالب وزير الدفاع البريطاني إيران بوقف هجماتها فوراً، والعمل مع الشركاء لاتباع مسار دبلوماسي للمضي قدماً، لافتاً إلى أن بلاده ستواصل الضغط من أجل التوصل إلى حل سريع لهذه الحرب.

وتتعرض دول الخليج العربي وبلدان عربية أخرى في المنطقة لاعتداءات متواصلة من إيران بالمسيّرات والصواريخ البالستية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 من شباط الماضي.