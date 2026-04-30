ترامب يهدد بسحب القوات الأمريكية من إيطاليا وإسبانيا

resize ترامب يهدد بسحب القوات الأمريكية من إيطاليا وإسبانيا

واشنطن-سانا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بإمكانية سحب القوات الأمريكية المتمركزة في إيطاليا وإسبانيا، في تصعيد جديد ضد الحلفاء الأوروبيين الذين عارضوا العمليات العسكرية الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ترامب قوله خلال لقاء في المكتب البيضاوي: “نعم، من المحتمل جداً أن أفعل ذلك.. لماذا لا أفعل؟”، وذلك رداً على سؤال حول سحب القوات من البلدين.

وأضاف ترامب: إن إيطاليا “لم تقدم أي مساعدة”، فيما وصف إسبانيا بأنها كانت “سيئة للغاية”، منتقداً رفضهما السماح باستخدام القواعد العسكرية فوق أراضيهما لشن ضربات ضد أهداف إيرانية.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض عن مراجعة جدية لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا، حيث يتهم ترامب المستشار الألماني “فريدريك ميرز” بالتقاعس عن دعم الجهود الأمريكية لتأمين مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقاً أمام الملاحة الدولية منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي.

