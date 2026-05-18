وزيرا الخارجية الكويتي والإماراتي يبحثان الاعتداء الذي تعرضت له محطة براكة للطاقة النووية

بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح هاتفياً مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والاعتداء الذي تعرضت له محطة براكة للطاقة النووية في إمارة أبو ظبي، بطائرة مسيّرة.



وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها على موقعها على منصة “إكس”، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية أعرب خلال مباحثاته الهاتفية عن تضامن بلاده الكامل مع الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، وسلامة منشآتها.



وأدانت سوريا والبرلمان العربي وجامعة الدول العربية والأردن ومصر وقطر، أمس الأحد، استهداف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، بطائرة مسيّرة، مؤكدين التضامن الكامل مع الإمارات في مواجهة هذا الاعتداء.