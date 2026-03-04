إسرائيل تهدد باغتيال أي خليفة جديد للمرشد الإيراني

عواصم-سانا

هددت إسرائيل اليوم الأربعاء باغتيال أي شخصية تعيّنها إيران لخلافة المرشد علي خامنئي، الذي قُتل في هجوم إسرائيلي–أمريكي على طهران يوم السبت الماضي.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تدوينة على منصة إكس أن أي زعيم تختاره إيران لمواصلة ما وصفه بتهديد إسرائيل والولايات المتحدة، ودول المنطقة والشعب الإيراني، “سيكون هدفاً مؤكّداً للاغتيال، مهما كان اسمه أو أينما اختبأ”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ هذه المهمة بكل الوسائل في إطار أهداف العملية العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران.

وقال كاتس: “سنواصل العمل بكل قوتنا، جنباً إلى جنب مع شركائنا الأمريكيين، لسحق قدرات النظام وخلق الظروف اللازمة للشعب الإيراني للإطاحة به واستبداله”.

وكانت وسائل إعلام أعلنت أمس مقتل وزير الدفاع الإيراني الجديد مجيد ابن الرضا في غارة جوية إسرائيلية على طهران، وذلك بعد يومين فقط من تعيينه خلفاً للواء عزيز نصير زاده الذي اغتيل السبت في اليوم الأول من الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران.

كما تداولت وسائل الإعلام أنباء عن تعيين مجتبى خامنئي مرشداً جديداً لإيران، خلفاً لوالده علي خامنئي وذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي تشهدها البلاد، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد إيراني رسمي بهذا الخصوص.

ويُعد مجتبى خامنئي المولود عام 1969، من أبرز المرشحين المحتملين للخلافة، وتشير التقارير الغربية إلى أنه يتمتع بنفوذ واسع داخل المؤسسة الإيرانية، وخصوصاً في الحرس الثوري، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عليه عقوبات عام 2019.

هجمات متبادلة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم استهداف مراكز قيادة قوات “الباسيج” وأجهزة الأمن الداخلي في طهران، موضحاً أن سلاح الجو نفذ موجة إضافية من الضربات على مراكز قيادة في جميع أنحاء العاصمة الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجمات الصاروخية الإيرانية منذ بدء الحرب وحتى صباح اليوم، أسفرت عن مقتل 10وإصابة نحو 1274 إسرائيلياً.

وفي مقابل ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني ما سمّاه “السيطرة الكاملة” على مضيق هرمز الممر الحيوي لتجارة النفط العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الثلاثاء: إن البحرية الأمريكية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز “في حال الضرورة”.

أكثر من 1000 قتيل في إيران

أفادت وكالة “هرانا” الإيرانية المستقلة لحقوق الإنسان بأنها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 104 هجمات، موزعة على 19 محافظة، أسفرت عن 31 قتيلاً.

وذكرت أن إجمالي عدد القتلى منذ بدء الحرب بلغ 1097 شخصاً، فيما لا تزال 880 حالة وفاة قيد التحقق، وبلغ عدد المصابين 5402.