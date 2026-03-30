قتيل و17 إصابة في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أرشيفية

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين مقتل شخص وإصابة 17 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، لترتفع بذلك حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الهجمات في الثاني من آذار الجاري إلى 1239 قتيلاً و3560 جريحاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية قوله: إن” غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الرحاب في الضاحية الجنوبية لبيروت تسببت بمقتل شخص وإصابة 17 آخرين بجروح، بينهم 4 أطفال وامرأة من الجنسية الكينية.”

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الأحد أن عدد القتلى بلغ 1238 شخصاً كما بلغ عدد الجرحى 3543.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية حيث تشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني.

