إسرائيل تستهدف مواقع في لبنان بعد هجوم صاروخي على جنوب حيفا

بيروت-سانا

استهدف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين عدداً من المواقع في الأراضي اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت بسلسلة غارات، وذلك عقب إطلاق “حزب الله” صواريخ ومسيرات باتجاه جنوب حيفا.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الضاحية الجنوبية ببيروت ومحيط بلدات الشهابية وديرقانون النهر تعرّضت لاستهداف بغارات إسرائيلية، وأعقب ذلك حركة نزوح من الضاحية و الجنوب.

ونقلت الوكالة عن “حزب الله” إعلانه في بيان، إنه استهدف بصلية من الصواريخ وسرب من المسيرات موقع مشمّر الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، ثأراً لمقتل المرشد علي خامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، أنه بدأ استهداف مواقع لـ”حزب الله” في أنحاء لبنان رداً على إطلاق قذائف باتجاه إسرائيل.

وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عبر منصة “إكس”: “أياً كانت الجهة التي تقف وراءها، فإن عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان عمل غير مسؤول ومشبوه، ويعرّض أمن لبنان وسلامته للخطر، ويمنح إسرائيل الذرائع لمواصلة اعتداءاتها عليه”، وأضاف: “لن نسمح بجرّ البلاد إلى مغامرات جديدة، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين وحماية اللبنانيين”.

وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بعد بدء الجيشين الأمريكي والإسرائيلي شنّ ضربات واسعة النطاق على إيران أمس الأول السبت، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان وغيرهم، فيما تردّ طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل وبلدان الخليج العربي والأردن.