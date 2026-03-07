الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبانٍ في البحرين تضم قوات بحرية قطرية

الكويت-سانا

أعربت دولة الكويت عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإيراني الذي استهدف مباني في مملكة البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية المشاركين في مركز العمليات البحري التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

‏وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على منصة “إكس” اليوم السبت تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين ودولة قطر، ودعمها لكل الإجراءات المتخذة لحفظ أمن واستقرار دول مجلس التعاون، مشددة على رفضها القاطع لكل الأعمال التي من شأنها المساس بأمن دول المجلس وزعزعة استقرار المنطقة.

وكانت دولة قطر أدانت بأشد العبارات أمس الجمعة، الاعتداء الإيراني على مبان تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية في البحرين، بينما أعلنت الداخلية البحرينية عن اعتداء إيراني جديد استهدف فندقين ومبنى سكنياً في العاصمة المنامة.

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي اليوم السبت، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على مبانٍ تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية في البحرين.

