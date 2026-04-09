اليونسكو: 273 مليون طفل حول العالم خارج المدارس

باريس-سانا

كشف تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أن نحو 273 مليون طفل حول العالم لا يلتحقون بالمدارس، مسجلاً ارتفاعاً للعام السابع على التوالي.

وأوضحت المنظمة في تقريرها اليوم الخميس أن أكبر الفجوات التعليمية تتركز في التعليم المبكر والثانوي، مشيرة إلى أن نحو 194 مليون طفل من غير الملتحقين بالمدارس في سن التعليم الثانوي، بينما تظل تكلفة التعليم حاجزاً رئيسياً أمام التحاق الأطفال بالمدارس، وخاصة في مرحلة ما قبل الابتدائي والثانوي.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن هناك جهوداً لوضع معاهدة دولية جديدة لضمان مجانية التعليم في المرحلتين قبل الابتدائية والثانوية، على أن تُستأنف المناقشات الرسمية في جنيف في آب المقبل، بهدف تمكين جميع الأطفال من الوصول إلى التعليم بغض النظر عن قدرات أسرهم المالية.

وكانت “يونسكو” حذرت في الثالث عشر من آذار الماضي من أن عشرات ملايين الأطفال يواجهون اضطراباً تعليمياً حاداً في منطقة الشرق الأوسط، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، بعد أن أصبحت المدارس مهددة أو مغلقة أو تُستخدم كملاجئ.