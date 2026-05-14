ميتا توسّع أدوات الرقابة الأبوية على إنستغرام وتمنح الآباء رؤية أوسع لاهتمامات المراهقين

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “ميتا” عن توسيع أدوات الرقابة الأبوية على منصة “إنستغرام”، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور أولياء الأمور في متابعة طبيعة المحتوى الذي يؤثر على اهتمامات المراهقين داخل المنصة، ضمن توجهات الشركة لتطوير بيئة رقمية أكثر أماناً للفئات العمرية الصغيرة.

وبحسب ما نقل موقع “androidheadlines” المتخصص بأخبار التقنية، أمس الأربعاء، فإن التحديث الجديد يتيح للآباء الاطلاع على الفئات والموضوعات العامة التي تعتمد عليها خوارزمية “إنستغرام” في تشكيل اهتمامات المستخدمين المراهقين، دون الوصول إلى الرسائل الخاصة أو تفاصيل المحتوى الفردي.

ويأتي هذا التحديث استناداً إلى ميزة “Your Algorithm” التي أطلقتها “إنستغرام” في وقت سابق، والتي تسمح للمستخدمين بالتحكم بنوعية المحتوى المعروض عليهم، حيث يتيح النظام الجديد للآباء رؤية الصورة العامة لاهتمامات أبنائهم، مثل الرياضة والموسيقا والتصوير وغيرها من المجالات التي تؤثر على توصيات المنصة.

كما أكدت “ميتا” أنها ستبدأ خلال الأشهر المقبلة بإرسال إشعارات لأولياء الأمور عند إضافة المراهقين اهتمامات جديدة إلى خوارزمية المحتوى، بما يعزز مستوى المتابعة الأسرية للتغيرات في السلوك الرقمي للمستخدمين.

وتشير الشركة إلى أن جميع أدوات الرقابة ستُدمج ضمن مركز موحد يحمل اسم “Family Center”، يتيح إدارة حسابات المراهقين عبر منصات “إنستغرام” و“فيسبوك” و“ماسنجر” و“Meta Horizon” من واجهة واحدة، إضافة إلى إمكانية إرسال دعوة إشراف موحدة تشمل جميع خدمات “ميتا”.

كما يوفّر المركز مستقبلاً تقارير أوسع حول مدة الاستخدام عبر تطبيقات الشركة مجتمعة، بما يمنح العائلات صورة شاملة عن النشاط الرقمي اليومي للمراهقين.

وكانت “ميتا” أكدت في وقت سابق استمرار إعدادات الحماية الافتراضية لحسابات المراهقين، والتي تحد من المحتوى غير المناسب للفئات العمرية الصغيرة.