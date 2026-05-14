تربية الرقة تستكمل ترتيبات وتجهيزات امتحانات التعليم الأساسي والثانوي

الرقة-سانا



استكملت مديرية التربية والتعليم في محافظة الرقة، جميع الترتيبات والتجهيزات التنظيمية واللوجستية لإجراء الامتحانات لعام 2026، لنحو 39 ألف طالب وطالبة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وأوضح رئيس دائرة الامتحانات في المديرية هلال نجم النعمة في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن دائرة الامتحانات جهزت المراكز الامتحانية بالبطاقات الامتحانية والحقيبة المركزية التي تتضمن القرطاسية والمغلفات وكل المستلزمات اللازمة لسير العملية الامتحانية.

وأشار النعمة إلى أن عدد المراكز الامتحانية بلغ 68 مركزاً موزعة على مدن الرقة والطبقة والمنصورة ومعدان والسبخة والكرامة وتل أبيض وسلوك، مبيناً أن توزيع المراكز جرى وفق الفروع التعليمية والجنس للتعليم الأساسي والثانوي.



وبيّن أن عدد المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي بلغ 22878 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المتقدمين للثانوية العامة الفرع العلمي 9792 طالباً وطالبة، والفرع الأدبي 6592 طالباً وطالبة، إضافة إلى 30 طالباً في التعليم المهني و6 طلاب في التعليم الشرعي، ليصل العدد الإجمالي إلى 39295 طالباً وطالبة.



ولفت النعمة إلى أنه جرى التنسيق مع قيادة الأمن العام لتأمين حماية المراكز والأسئلة الامتحانية وأوراق الإجابة.



وأشار إلى أن من أبرز الإجراءات التنظيمية المعتمدة هذا العام، تقديم الطلاب امتحاناتهم بالقرب من أماكن سكنهم ومناطقهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وضمان سهولة الوصول إلى المراكز الامتحانية، إضافة إلى إعادة تنظيم بعض المراكز وتثبيت بيانات الطلاب بشكل دقيق لضمان عدم وجود أي طالب خارج القاعات الامتحانية.



وكان وفد من وزارة التربية والتعليم اطلع في آذار الماضي، على واقع العملية التعليمية في محافظة الرقة، والاستعدادات الجارية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.