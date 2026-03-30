إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الحرب

مدريد-سانا

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس، اليوم الإثنين، إغلاق إسبانيا مجالها الجوي أمام ‌الطائرات الأمريكية المشاركة في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في تأكيد على موقف مدريد بعدم الانخراط في هذا التصعيد.

ونقلت وكالة رويترز عن روبليس قولها: “لا نصرح باستخدام القواعد العسكرية، ولا باستخدام المجال الجوي في أي ⁠أعمال مرتبطة بالحرب في إيران”.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد كارلوس كويربو، رداً على سؤال حول ما إذا كان قرار إغلاق المجال الجوي الإسباني ربما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، أن “هذا القرار جزء من القرار ⁠الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بالفعل بعدم المشاركة أو المساهمة في الحرب”.

وكانت الحكومة الإسبانية رفضت مؤخراً السماح لواشنطن باستخدام قواعدها في سياق التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وزيادة إنفاقها الدفاعي في إطار حلف شمال الأطلسي.