الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات يدعو لمنصة ذكاء اصطناعي وشبكة أمن سيبراني

بيروت-سانا

دعا الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات (ARISPA)، إلى إنشاء منصة عربية متكاملة للذكاء الاصطناعي وشبكة عربية للأمن السيبراني، وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي في الأمن السيبراني وتطبيق معايير أخلاقية في الذكاء الاصطناعي، وإدراج برامج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الأكاديمية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الاتحاد أوصى في ختام مؤتمره الإقليمي الخامس في بيروت اليوم، بتطوير القدرات التقنية وتدريب الكوادر، وتعزيز التنسيق الوطني لمكافحة الهجمات السيبرانية، وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي في الأمن السيبراني، وتطبيق معايير أخلاقية في الذكاء الاصطناعي.

وشدد الاتحاد في البيان الختامي للمؤتمر، الذي شارك فيه نخبة من الخبراء والباحثين والمسؤولين من مختلف الدول العربية، على دعم الابتكار التكنولوجي والحاضنات وتشجيع الشركات الناشئة، وتطوير البنى التحتية الرقمية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة دولية وإطلاق مبادرات عربية مشتركة في مجال التحول الرقمي.

إلى ذلك، أكد المشاركون بالمؤتمر، الذي بدأ أعماله يوم الخميس الماضي، أن توصيات المؤتمر تشكّل مساراً عملياً لتعزيز مكانة الدول العربية في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتطوير منظومة متكاملة تدعم التنمية المستدامة والأمن الوطني.

يشار إلى أن الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات هو منظمة عربية دولية تعمل في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية – جامعة الدول العربية، وتهدف إلى خلق تجمع مهني يعنى بتطوير هذا القطاع والمساهمة في خلق صناعة عربية متطورة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.