قطر وبريطانيا تبحثان التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة

الدوحة-سانا

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الإثنين، التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة “قنا” للأنباء، أن وزير الخارجية القطري استعرض، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته البريطانية، تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وسبل حل كل الخلافات بالوسائل السلمية.

وأكد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذراً في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، وخاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.

كما أكّد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

وكان مجلس الوزراء القطري أعرب، في الـ 25 من الشهر الجاري، عن إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر ودول المنطقة، مطالباً بالوقف الفوري لها، امتثالاً لأحكام القانون الدولي، واحتراماً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

ويتعرض عدد من دول المنطقة، من بينها قطر، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ الـ28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية.