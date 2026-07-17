هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف قرب سلطنة عمان

مسقط-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة، أن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد نحو 19 ميلاً بحرياً شرق مدينة خصب في سلطنة عمان.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: إن طاقم الناقلة بخير، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع آثار بيئية جراء الحادث.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت في السابع من تموز الجاري، اندلاع حريق في ناقلة بعد تعرضها للإصابة بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر أثناء إبحارها قرب سواحل السلطنة.

وتشهد حركة الملاحة في مضيق هرمز توترات متزايدة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية، حيث سجلت جهات ملاحية دولية حوادث اعتراض واحتجاز وهجمات طالت عدداً من السفن وناقلات النفط، ما أدى إلى تراجع حركة العبور وارتفاع تكاليف التأمين على السفن.