مشاركون في فعالية “حديث السوريين” ينظمون جولة في أحياء مدينة حمص ‌‏القديمة

حمص-سانا ‏

نظم المشاركون في فعالية “حديث السوريين” في نسختها الرابعة التي ينظمها ‌‏المنتدى الحواري الشبابي اليوم الجمعة، جولة في أحياء مدينة حمص القديمة ‌‏ومعالمها.‏

وتهدف فعالية “حديث السوريين” في نسختها الرابعة، التي تستضيفها مدينة ‏حمص، ‏إلى تسليط الضوء على قضايا المجتمع والتنمية المستدامة وفق القائمين ‏عليها، ‏وتتناول محورين الأول “حمص حكاية مدينة” والثاني “البرلمان السوري.. ‏تحديات ‏وآمال”.‏

وجال المشاركون، من نخب ومثقفين ومهتمين بالشأن العام من مختلف المحافظات ‌‏السورية، في أحياء حمص القديمة ومعالمها، لما تحمله من رمزية في مسيرة الثورة ‌‏السورية، وما تجسده من محطات مهمة امتدت منذ انطلاقتها وصولاً إلى التحرير.‏

وشملت الجولة زيارة مسجد الصحابي خالد بن الوليد، ومقبرة الكثيب أو كما تعرف ‌‏بـ”مقبرة الصحابة والشهداء”، ومسجد كعب الأحبار ثم الوصول إلى حي بستان ‌‏الديوان وزيارة كنيسة السيدة العذراء “أم الزنار”، ودير الآباء اليسوعيين، وجامع ‌‏النوري الكبير، ثم المسير باتجاه ساحة الساعة الجديدة “ساحة الاعتصام”.‏

وفي تصريح لمراسل سانا أشارت وئام بدرخان إحدى المساهمات في تنظيم ‌‏الفعالية، إلى أن أهميتها تكمن في اجتماع يضم السوريين لسرد حكاية الثورة ‌‏السورية التي شهدتها المدينة بكل مراحلها، ولماذا أطلق على حمص عاصمة الثورة ‌‏وما مدى أهميتها وانعكاسها على المدينة ومحطاتها زمانياً ومكانياً.‏

ولفتت بدرخان إلى أنه لم يسبق لمدينة حمص أن اجتمع فيها السوريون من جميع ‌‏المحافظات بمكان واحد كما اليوم، حيث يلتقي فيها ولأول مرة بعد التحرير ‏نحو ‌‏700 شخصية سورية في لقاء يتوج أحاديث المدن السورية منفردة في حديث ‌‏واحد، مبينة أنه يتم في كل مرة اختيار محافظة ليتاح لها أن تحكي سرديتها ‌‏للسوريين بعد إسقاط النظام البائد كما تحب وتتمنى.‏

بدروه أوضح الناشط المدني خضر شرتوح من مدينة سلمية الذي شارك في جميع ‌‏فعاليات “حديث السوريين” في دير مار موسى في ريف دمشق وإدلب ومصياف، ‌‏أن السوريين يجتمعون على بناء الدولة الوطنية التي تضم كل السوريين بمختلف ‏أطيافهم، لافتاً إلى ما قدمته حمص من تضحيات كبيرة خلال الثورة السورية.‏

‏و”حديث السوريين” منتدى حواري شبابي، يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا ‌‏المجتمع والتنمية المستدامة، وتتناول جلسات المنتدى التحديات الاقتصادية، والواقع ‌‏المعيشي، وسبل التمكين الاقتصادي لدعم السوريين في ظل الأوضاع الحالية.‏