سلام: اللجنة العليا اللبنانية – السورية ترسي قاعدة التعاون بين البلدين

بيروت-سانا

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نوّاف سلام أن تشكيل اللجنة العليا السورية – اللبنانية، سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ووضع قاعدة للتعاون والتنسيق بينهما.

وقال سلام في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الجمعة: “بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وإرسائها على قاعدة من التعاون والتنسيق من دولة إلى دولة، بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، واستناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار، وقعت بالأمس مع ممثل الجمهورية العربية السورية، الأخ أسعد الشيباني، اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة”.

ووجه سلام التهنئة بهذا الإنجاز إلى شعبي البلدين الشقيقين.

وكانت الجمهورية العربية السورية ممثلةً بوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والجمهورية اللبنانية الشقيقة ممثلةً برئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وقّعتا أمس الخميس اتفاقية تقضي بتشكيل اللجنة العليا السورية – اللبنانية، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت.