روبيو: إيران تحاول ابتزاز العالم عبر ضرباتها الانتقامية

photo 2026 03 09 18 25 39 روبيو: إيران تحاول ابتزاز العالم عبر ضرباتها الانتقامية

واشنطن-سانا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تسعى من خلال ضرباتها الانتقامية إلى ابتزاز العالم، وتهديد استقراره، مشدداً على أن الولايات المتحدة ماضية في عمليتها العسكرية ضد طهران، وفق المسار الذي حددته.

وخلال فعالية أقيمت في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، قال روبيو: “الجميع يرى حجم الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على المنطقة والعالم، إنهم يحاولون احتجاز العالم كرهينة”.

وأضاف: “إيران تستهدف الدول المجاورة وبنيتها التحتية للطاقة وسكانها المدنيين”، مؤكداً أن الهدف من العملية العسكرية الأمريكية هو تدمير القدرات التي تمكّن طهران من مواصلة هذه الهجمات، وأن واشنطن تتقدم بثبات نحو تحقيق هذا الهدف.

وتتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية منذ الـ28 من شباط الماضي، فيما تتعرض دول عدة في المنطقة لاعتداءات إيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية واسعة.

