القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ عملية واسعة النطاق ضد أهداف قيادية في إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع القوات الإسرائيلية، استهدفت ما وصفتها بـ “رأس الأفعى” في إيران، في إشارة إلى استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقالت القيادة المركزية في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على منصة إكس: “إن الحرس الثوري الإيراني كان مسؤولاً عن مقتل أكثر من ألف أمريكي على مدار الـ 47 عاماً الماضية”، مشددة على امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية “أقوى جيش في العالم”.

وأكد البيان أن الحرس الثوري بات الآن “بلا مقر قيادة مركزي” نتيجة لهذه الضربات.

وكانت بدأت أمس السبت الهجمات والضربات الأمريكية الإسرائيلية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بينها العاصمة طهران ومدن أخرى، باستخدام صواريخ وذخائر دقيقة أُطلقت من الجو والبر والبحر، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين، بينهم المرشد علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان، وردت إيران على الهجوم بضربات صاروخية على إسرائيل، كما اعتدت على خمس دول خليجية والأردن بصواريخ باليستية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، ومصابين من المدنيين.