القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ عملية واسعة النطاق ضد أهداف قيادية في إيران

photo 2026 03 01 23 16 59 القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ عملية واسعة النطاق ضد أهداف قيادية في إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع القوات الإسرائيلية، استهدفت ما وصفتها بـ “رأس الأفعى” في إيران، في إشارة إلى استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقالت القيادة المركزية في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على منصة إكس: “إن الحرس الثوري الإيراني كان مسؤولاً عن مقتل أكثر من ألف أمريكي على مدار الـ 47 عاماً الماضية”، مشددة على امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية “أقوى جيش في العالم”.

وأكد البيان أن الحرس الثوري بات الآن “بلا مقر قيادة مركزي” نتيجة لهذه الضربات.

وكانت بدأت أمس السبت الهجمات والضربات الأمريكية الإسرائيلية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بينها العاصمة طهران ومدن أخرى، باستخدام صواريخ وذخائر دقيقة أُطلقت من الجو والبر والبحر، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين، بينهم المرشد علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان، وردت إيران على الهجوم بضربات صاروخية على إسرائيل، كما اعتدت على خمس دول خليجية والأردن بصواريخ باليستية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، ومصابين من المدنيين.

رئيس البرلمان العربي: وعد بلفور أحد أكثر القرارات ظلماً في التاريخ الحديث
ارتقاء فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل
ارتقاء 241 فلسطينياً جراء خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة
زلزال قوي جديد يضرب كامشاتكا أقصى شرق روسيا
الاتحاد الأوروبي يحذّر من تداعيات التصعيد العسكري على الشرق الأوسط وأوروبا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك