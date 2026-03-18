غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعلم حالة منشأة التخصيب الجديدة في أصفهان

فيينا-سانا

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم الأربعاء، أن الوكالة ليس لديها أي معلومات حول حالة منشأة التخصيب الإيرانية الجديدة في أصفهان، والواقعة داخل مجمع نووي تحت الأرض.

وأضاف غروسي الذي يزور واشنطن: “إن المنشأة موجودة تحت الأرض لكننا لم نتمكن من زيارتها بعد، والوكالة لا تعرف ما إذا كانت مجرد قاعة فارغة، أم أنها تضم قواعد خرسانية في انتظار تركيب أجهزة الطرد المركزي، أو ما إذا كان قد تم تركيب بعض هذه الأجهزة”.

وكانت إيران أبلغت الوكالة بوجود المنشأة الجديدة في حزيران الماضي، وأرسلت الوكالة مفتشيها حينها إلى أصفهان لتفقدها، لكنهم اضطروا إلى إلغاء الزيارة عندما تعرض المجمع النووي هناك لقصف خلال الحرب مع إسرائيل.

يشار إلى أن أهم مراكز تخصيب اليورانيوم في إيران مجمع نطنز النووي في أصفهان، وهو المنشأة الرئيسية والأكبر، وتعرضت لسلسلة هجمات، ومنشأة فوردو النووية قرب قم، ومنشأة أصفهان “مركز تكنولوجيا النووي”، ومفاعل خونداب، ومحطة بوشهر النووية.