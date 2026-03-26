الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 15 صاروخاً باليستياً و11 طائرة مسيّرة معادية

photo 2026 03 26 17 25 33 الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 15 صاروخاً باليستياً و11 طائرة مسيّرة معادية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الخميس، التصدي بنجاح لـ 15 صاروخاً باليستياً، و11 طائرة مسيّرة أطلقتها إيران، في إطار اعتداءاتها المتواصلة على دول الخليج العربي.

وقالت الوزارة في بيان: إنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية في الـ28 من شباط الماضي، تصدت منظومات الدفاع الجوي لـ 372 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1826 طائرة مسيّرة، مشددةً على جاهزية وقدرة القوات المسلحة على حماية الأجواء والتعامل مع مختلف التهديدات.

وبيّنت الوزارة أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، إضافة إلى مقتل 9 أشخاص من جنسيات مختلفة.

كما أصيب 169 شخصاً بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة والبليغة، من جنسيات متعددة، جراء الاعتداءات الإيرانية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ28 من الشهر الماضي.

