ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية خلفاً لأبو الغيط

القاهرة-سانا

وافق مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، على ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة، خلفاً لأحمد أبو الغيط، على أن يتولى مهام منصبه اعتباراً من الأول من تموز المقبل.

وجاء القرار على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 165، والذي ركز على تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.

من جانبه أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تقدير مصر لاعتماد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالإجماع قرار رفع توصية إلى الدورة العادية الـ 35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح نبيل فهمي لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية مدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من تموز المقبل.

ونبيل فهمي الذي تولى منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من 2013 إلى 2014، وُلد عام 1951، وهو نجل الدبلوماسي الراحل إسماعيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق.

وكان فهمي شغل في الفترة بين عامي 1999 و2008 منصب سفير مصر لدى الولايات المتحدة، كما عمل سابقاً في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، وهو أستاذ في العلاقات الدولية.

وكان أحمد أبو الغيط تولى منصب الأمين العام في تموز 2016، واستمر ولايتين متتاليتين، حيث تنتهي ولايته الحالية في الأول من تموز المقبل.