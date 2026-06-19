أنقرة تعلن تسليم فرقاطة حربية للبحرية الرومانية غداً السبت

انقرة-سانا



أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة تسليم الفرقاطة الحربية “كونترا أدميرال رومان” إلى قيادة البحرية الرومانية يوم غد السبت، وذلك في مراسم يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروماني نيكوسور دان.



ونقلت وكالة الأناضول عن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية “أسفات” التابعة للوزارة قولها في بيان:” إن مراسم الغد ستشمل أيضاً تسليم سفينة الدوريات البحرية المفتوحة “TCG كوتش حصار” إلى القوات البحرية التركية”.



وأشار البيان إلى أن عمليات التسليم هذه تأتي في إطار السعي لتعزيز القدرات العسكرية والتعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية بين الجانبين، لافتاً إلى أن الفرقاطة المذكورة ستشارك في أنشطة الأمن البحري في منطقة البحر الأسود.



وتعد هذه الخطوة هي الأولى التي تقوم فيها جهات صناعية عسكرية تركية بتصدير سفن حربية إلى دول في حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي، حيث يشار في هذا السياق إلى أن مدينة إسطنبول شهدت الخميس الماضي حفل إطلاق بناء السفينة العسكرية الثانية لصالح القوات البحرية البرتغالية ضمن مشروع سفن الإمداد والدعم اللوجستي.