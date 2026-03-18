الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة لمساعدة 12 مليون شخص في اليمن

نيويورك-سانا

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني اليوم الأربعاء، خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026، الهادفة إلى جمع 2.16 مليار دولار لتوفير مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة نقلاً عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن تواصل الارتفاع بعد أكثر من عقد من الأزمة، في ظل صراع طويل الأمد وتدهور اقتصادي ونزوح واسع النطاق، إضافة إلى تفشي الأوبئة المتكررة والصدمات المناخية وتراجع التمويل.

وبحسب أوتشا، فإن 22.3 مليون شخص سيحتاجون خلال عام 2026 إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، من بينهم 5.2 ملايين نازح داخلياً، إضافة إلى المهاجرين واللاجئين.

وأشار المكتب إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد لا يزال مقلقاً، حيث يؤثر على 18.3 مليون شخص، فيما يعاني أكثر من 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 500 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

كما تواجه الخدمات الأساسية ضغوطاً كبيرة، حيث يعمل نحو 40% من المرافق الصحية جزئياً أو خارج الخدمة بالكامل، فيما يحتاج 14.4 مليون شخص إلى دعم في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة.

وأوضح أوتشا أن خطة الاستجابة لعام 2026 تستهدف الوصول إلى 12 مليون شخص، مع إعطاء الأولوية لـ 9.4 ملايين يعيشون في المناطق الأكثر تضرراً، نظراً لمحدودية الموارد المتاحة.

من جهتها، أكدت منسقة الشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن زينة علي، أن تزايد الاحتياجات وصعوبة ظروف العمل، بما في ذلك المخاطر الأمنية وتراجع التمويل، يفرض تركيز الجهود على تقديم مساعدات منقذة للحياة، قائمة على المبادئ الإنسانية، وشاملة وخاضعة للمساءلة للفئات الأكثر ضعفاً.

ويشدد أوتشا على ضرورة توفير تمويل مستدام ومرن، لضمان استمرار العمليات الإنسانية ومنع تفاقم الوضع وتجنب عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.